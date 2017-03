Reichsbürger in Haft: Burgkunstadter hatte Geldstrafe nicht bezahlt

Es war wohl eine Geldstrafe, die er nicht bezahlt hatte, die letztendlich zu der Verhaftung eines Reichsbürgers gestern in Burgkunstadt geführt hat. Deswegen soll ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mann vorgelegen haben. Der 43-Jährige ist wegen mehrerer Gewaltdelikte bekannt und war zu einem Prozess in Kronach nicht erschienen. Mit der am Dienstag stattgefundenen gleichzeitigen Durchsuchung bei Reichsbürgern in ganz Bayern habe das nichts zu tun gehabt, sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter gegenüber Radio Plassenburg.

Der Reichsbürger in Burgkunstadt hatte sich gegen seine Festnahme zur Wehr gesetzt und den Beamten die Tür nicht auf gemacht. Später hatte er sich gegen die Tür gestemmt als ein Schlüsseldienst sie von außen geöffnet hatte. Der Mann sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.