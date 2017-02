Reichsbürgerhochburg: einer der Köpfe der Bewegung soll bei Mainleus wohnen

Kulmbach – Hochburg der Reichsbürger. Kein schöner Titel. Der Verfassungsschutz hat der Bierstadt den verliehen, weil es in Kulmbach, Katschenreuth und Mainleus Menschen gebe, die die freien Landgemeinden aus dem Deutschen Königsreich von 1871 reaktiviert haben.

Die Bayerische Rundschau hat einen weiteren Grund gefunden, warum das Kulmbacher Land dem Verfassungsschutz besonders ins Auge fällt. Der Kopf der Reichsbürger-Bewegung in der Szene in der Region wohne in Schwarzach bei Mainleus. 63 Personen werden dem Sportschützen wohl zugeordnet und er gelte auch als zentrale Figur der Reichsbürger in Franken. Laut Rundschau trifft man sich regelmäßig in einem Kulmbacher lokal.