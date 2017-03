Reichsbürger verhaftet: 43-jähriger Burgkunstadter von der Polizei festgenommen

Die Polizei hat gestern in Burgkunstadt einen 43-jährigen so genannten Reichsbürger festgenommen. Nach einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken lagen gegen den Mann mehrere Haftbefehle vor, unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beleidigung.

Der 43-Jährige weigerte sich, seine Tür zu öffnen und stemmte sich von innen dagegen, als ein Schlüsseldienst vor Ort war. Letztendlich haben ihn die Polizisten überwältigt und Handschellen angelegt. Erkenntnisse, dass der Mann Waffen hat, gibt es keine, auch sonst ist nichts bei ihm sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher auf Radio Plassenburg-Anfrage. Der 43-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.