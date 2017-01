Reitz verlässt «Focus»

München (dpa) – Der frühere «Focus»-Chefredakteur Ulrich Reitz kehrt dem Nachrichtenmagazin den Rücken. Der 56-Jährige werde «Focus» Ende Januar auf eigenen Wunsch verlassen, teilte eine Sprecherin von Hubert Burda Media am Freitag in München mit. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zunächst hatte der Branchendienst kress.de über den Weggang von Reitz berichtet.

Im Herbst 2014 war der frühere «WAZ»-Mann Reitz Chefredakteur bei dem Magazin geworden. Anfang März 2016 hatte dann Robert Schneider das Amt von Reitz übernommen. Reitz war seitdem als Editor at Large in der «Focus»-Chefredaktion für die Themengebiete Politik und Debatte verantwortlich. Nach Angaben von kress.de gibt es derzeit Gespräche in der «Focus»-Chefredaktion, ob und in welcher Form, etwa als freier Kolumnist, Reitz dem Nachrichtenmagazin erhalten bleiben kann.

Seit dem Abgang von Gründungschefredakteur Helmut Markwort im Herbst 2010 hatte es in der «Focus»-Redaktion mehrere Wechsel an der Spitze gegeben: Zunächst leitete Wolfram Weimer das Blatt zusammen mit Uli Baur. Bereits nach einem Jahr verließ Weimer das Nachrichtenmagazin, Baur wurde alleiniger Chefredakteur. Anfang 2013 übernahm Jörg Quoos die Leitung.