Rekord: IHK Oberfranken rechnet mit 5000 neuen Beschäftigten

Die oberfränkische Industrie- und Handelskammer rechnet in diesem Jahr mit einem neuen Beschäftigtenrekord in der Region. Den bisherigen Höchststand gab es vor 25 Jahren mit knapp 420.000 Beschäftigten. Jetzt werden noch einmal 5.000 mehr erwartet. In den vergangenen zehn Jahren sind nach Angaben der IHK über 50.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Der Dienstleistungssektor sei der größte Jobmotor in Oberfranken gewesen, gerade im Gesundheitswesen, im Logistikbereich und den unternehmensnahen Dienstleistungen habe es viele Neueinstellungen gegeben.