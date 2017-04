Rekordumsatz bei der FWO: Warmer März sorgt für hohen Wasserbedarf

So warm wie schon lange nicht mehr war der Monat März in diesem Jahr. Das merkt auch die Fernwasserversorgung Oberfranken – kurz FWO. Im warmen März kam nämlich auch noch recht wenig Niederschlag vom Himmel. Deswegen hat die FWO einen neuen Höchstwert bei der Abgabemenge für den Monat März erreicht. Das teilt Verbandsdirektor Markus Rauh mit. Er beobachtet diese Entwicklung schon länger. In den vergangenen Jahren hätte die FWO demnach immer wieder Absatzrekorde verzeichnet. Rauh führt das auf die Klimaerwärmung zurück. Sorgen macht er sich aber nicht. Die FWO sei gut aufgestellt. 20 Millionen Kubikmeter stünden ihr jährlich zur Verfügung, 14 Millionen brauche sie davon.