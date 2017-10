Religionstage: Reformationstag und Totengedenken

Nürnberg/München (dpa/lby) – Erst das 500. Reformationsjubiläum der Protestanten, dann das traditionelle katholische Totengedenken an Allerheiligen: Gleich zwei Feiertage bescheren den Arbeitnehmern in Bayern eine kurze Arbeitswoche.

Heute predigt Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in der Nürnberger Lorenzkirche. Die evangelische Kirche erinnert an diesem Tag an die Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen vor genau 500 Jahren. Der Reformationstag 2017 bildet den Abschluss des großen Jubiläumsjahres, das vor einem Jahr eingeläutet worden war. Auch im überwiegend katholisch geprägten Freistaat hatte es etliche Feierlichkeiten und Aktionen rund um das Reformationsgedenken gegeben – etwa ein großes Reformationsfest im Sommer in Nürnberg oder die Landesausstellung «Ritter, Bauern, Lutheraner» in Coburg.

Den diesjährigen Reformationstag hatte der Landtag wegen des Jubiläums zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt. Gleich am nächsten Tag geht es mit einem traditionellen Feiertag weiter – dem katholischen Hochfest Allerheiligen. Am Mittwoch besuchen vielerorts die Gläubigen die Friedhöfe, wo die Gräber der Verstorbenen gesegnet werden. Allerheiligen gehört zu den stillen Tagen, das heißt, dass beispielsweise Tanzveranstaltungen an diesem Tag verboten sind.