Renomierte Forschung: Afrika-Tagung in Bayreuth ab heute

Die Afrika-Forschung an der Uni ist schon 30 Jahre alt. Heute beginnt die internationale Tagung zur Swahili-Forschung. Dieses Treffen internationaler Forscher gilt als bedeutendste internationale Tagung zu der jahrhundertealten Kultur- und Handelssprache in Ostafrika und in Küstenregionen des

Indischen Ozeans. Bis Sonntag tauschen sich die Wissenschaftler im Bayreuther Iwalewa-Haus aus über ihre Forschung, Ergebnisse und Trends.