Rentner findet Auto nicht – und löst Notrufmelder aus

Coburg (dpa/lby) – Weil er sein abgestelltes Auto nicht mehr finden konnte, hat ein Rentner in Coburg einen Notrufmelder ausgelöst. Mehrere Streifenwagen seien in Erwartung eines akuten Notfalls zu dem Parkhaus geeilt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort trafen die Beamten am Mittwoch allerdings nur den 77-Jährigen an, der verzweifelt sein Auto suchte. Der Mann war sich sicher, dass es gestohlen worden sei und die Polizei sofort nach den Dieben fahnden müsse. Die Beamten konnten das Fahrzeug aber rasch ausfindig machen: Der Rentner hatte sich schlichtweg geirrt, der Wagen stand auf einem anderen Parkdeck. Der Notruf könnte den Mann nun noch teuer zu stehen kommen. Die Polizei prüft, ob es sich um einen Missbrauch von Notrufen handelt.