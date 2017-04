Rentner überfallen: 88-Jähriger schwerstverletzt in seiner Wohnung aufgefunden

In Bayreuth ist offenbar ein Rentner in seiner Wohnung überfallen und schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei heute mit. Am späten Mittwochabend ging der Notruf bei der Polizei ein. Als sie zu dem Anwesen in der Innstraße kam, fand sie den 88-Jährigen schwerverletzt auf. Er war nicht ansprechbar, Schränke und Schubladen sollen völlig durchwühlt gewesen sein. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus und haben die Ermittlungskommission „Inn“ ins Leben gerufen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die den Senioren nach 16 Uhr gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Oberfranken zu melden.