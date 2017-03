Resolution für die Zeitung: Bayreuther Stadtrat sorgt sich um Zeitungsstandort

Der Bayreuther Stadtrat appelliert an die Geschäftsleitung des Nordbayerischen Kuriers, dafür zu sorgen, dass der Zeitungsstandort Bayreuth erhalten bleibt und für die Mitarbeiter ein fairer Sozialtarif und Sozialplan erstellt wird. Das ist der Wortlaut einer Resolution, die der Stadtrat gestern verabschiedet hat.

Für die Stadtväter ist durch die Streiks in den letzten Wochen ein deutlicher Qualitätsverlust spürbar. Nach Radio Plassenburg-Informationen hatten teilweise andere Abteilungen des Zeitungshauses den Druck erledigt, teilweise gab es gleiche Zeitungsberichte drei Mal hintereinander.

Der Stadtrat fürchtet nicht nur um 40 Arbeitsplätze beim Kurier, die wegrationalisiert werden sollen, sondern auch, dass Bayreuth nur noch eine Außenstelle der Frankenpost in Hof wird, weil beide der gleichen Medienholding gehören.