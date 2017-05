Retter verunglückt bei Einsatzfahrt

Bad Kissingen (dpa/lby) – Auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz ist ein Notarztfahrzeug mit einem Auto kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, kam die 83 Jahre alte Pkw-Fahrerin nach dem Unfall in Bad Kissingen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Notarztwagens blieb unverletzt. Er war mit Blaulicht und Martinshorn am Dienstagabend unterwegs, als er beim Rechtsabbiegen an einer Kreuzung mit dem Pkw zusammenstieß. Genauere Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.