Rettungswagen im Einsatz prallt gegen Auto

Nesselwang (dpa/lby) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen im Einsatz und einem Auto in der Nähe von Nesselwang (Kreis Ostallgäu) sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte die 81-jährige Autofahrerin beim Einfahren auf die Vorfahrtsstraße das nahende Rettungsfahrzeug offenbar nicht bemerkt – obwohl das Martinshorn und das Blaulicht eingeschaltet waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto etwa 15 Meter weiter geschleudert. Der Rettungswagen kam von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Seite. Die 81-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Sanitäter erlitten leichte Verletzungen. Es befand sich kein Patient in dem Rettungswagen.