Der Coburger Kriminalpolizei ist eine Einbrecherbande ins Netz gegangen. Das rumänische Trio soll für mehrere Einbrüche in den (…)

Kulmbach, Kronach, Lichtenfels: mehr Straftaten, aber auch mehr Aufklärung

In einigen Teilen von Oberfranken ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr gesunken. Nicht so in den Landkreisen Kulmbach, (…)