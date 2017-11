Ribéry macht weiter Fortschritte: Bernat vor Comeback

München (dpa) – Franck Ribéry macht auf dem Weg zu seinem Comeback beim FC Bayern München weiter Fortschritte. Der 34 Jahre alte Offensivspieler absolvierte am Mittwoch nach seiner Knieverletzung erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. Ein Einsatz des Franzosen am Samstag (15.30 Uhr) gegen Augsburg komme aber wohl noch zu früh. Ribéry hatte sich am 1. Oktober im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (2:2) einen Außenbandriss zugezogen und danach eine mehrwöchige Pause einlegen müssen.

Linksverteidiger Juan Bernat steht hingegen schon vor seinem Comeback. «Ich fühle mich gut», sagte der 24-jährige Spanier, der sich in der Sommervorbereitung eine Syndesmosebandriss zugezogen hatte und seitdem fehlte. «Ich habe zwar noch leichte Schmerzen, aber das ist normal nach dreieinhalb Monaten Verletzung. Ich denke, ich bin jetzt bei 90 Prozent.» Vielleicht könne er «im nächsten Spiel dabei sein».