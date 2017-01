Richter Hold im Bräuwerk: Bundespräsidentenkandidat beim Neujahrsempfang der Freien Wähler

Die Freien Wähler Oberfrankens haben einen prominenten Gast zu ihrem Neujahrsempfang eingeladen. Alexander Hold, Ex-Fernsehrichter und Bundespräsidenten-Kandidat der Freien Wähler, kommt am 14. Januar ins Bräuwerk nach Neudrossenfeld. Geplant sind ein get-together am frühen Abend und ein exklusives Pressegespräch. Dabei will Hold auch seine Vorstellung zur Amtsführung eines Deutschen Bundespräsidenten erläutern.

Alexander Hold wurde 1962 in Kempten geboren und war dort auch lange Jahre Richter. Mit der Gerichtsshow „Richter Alexander Hold“ wurde er sehr bekannt. Daneben engagiert sich der zweifache Vater für Straßenkinder in Haiti und Brasilien.

Die Bundespräsidentenwahl findet am 12. Februar statt. Hold werden nicht allzu große Chancen gegen Frank-Walter Steinmeier eingeräumt, der gemeinsamer Kandidat der großen Koalition in Berlin ist.