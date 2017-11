Richtig große Pläne: Regiomed will Antrag für 12.000 Mahlzeiten-Küche in Lichtenfels stellen

Für die geplante Großküche des Klinikverbunds Regiomed soll noch in diesem Jahr der Bauantrag gestellt werden. Das hat Pressesprecherin Schwabe auf Anfrage mitgeteilt. Außerdem werde aktuell intern das Organisationskonzept für das Großprojekt abgestimmt.

Regiomed will in Lichtenfels eine der größten Krankenhausküchen Deutschlands bauen. Dadurch sollen die Krankenhäuser und Einrichtungen des Klinikverbundes zentral versorgt werden. Die Dimensionen sind riesig: 12 000 Mahlzeiten pro Tag sollen in der neuen Großküche in Lichtenfels zubereitet werden.