Rinderspacher gegen Koalition mit Linkspartei im Bund

Nürnberg (dpa/lby) – Der bayerische SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher lehnt eine Koalition seiner Partei mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl ab. «Die Linkspartei hat zuletzt nicht gezeigt, mit der SPD zusammenarbeiten zu wollen», sagte Rinderspacher der «Nürnberger Zeitung» (Samstag). «Wer sich europapolitisch so unzuverlässig zeigt wie Frau Wagenknecht, bietet sich nicht wirklich als Koalitionspartner an. Und wenn Herr Riexinger aus der Nato austreten will, ist das eine Absage an die SPD.» Sollte es im Bund zu einer Koalition der SPD mit Linken und Grünen kommen, würde dies der CSU im Wahlkampf helfen, sagte Rinderspacher. «Die CSU würde jubilieren, wenn es zu Rot-Rot-Grün käme, weil man dann das Schreckgespenst der Linksfront in Bayern ein Jahr lang zelebrieren könnte.»

Vorstellbar wäre für Rinderspacher hingegen eine Koalition der SPD mit der FDP: «Wir haben die sozialliberalen Koalitionen unter Willy Brandt in guter Erinnerung und wenn Christian Lindner uns die Hand ausstreckt, etwa mit einem Bekenntnis zu einer stabilen Erbschaftssteuer, halte ich eine Ampel nicht für prinzipiell ausgeschlossen. Allerdings nur, wenn das neoliberale Experiment der FDP der Vergangenheit angehört. Ich halte eine linksliberale Regierung für einen Gedanken, den man nicht von vorneherein von sich weisen sollte.»