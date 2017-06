Risiko zu hoch: Sonnwendfeuer der SpVgg Windischenhaig wird verlegt

Das für morgen (Freitag) geplante Sonnwendfeuer der SpVgg Windischenhaig auf dem Sportgelände wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Verantwortlichen ziehen die Notbremse, weil die Waldbrandgefahr im Moment so hoch ist. Wenn sie das Feuer in einem Steinbruch abbrennen würden, wäre die Gefahrenlage sicher eine andere, so SpVgg-Vorsitzender Marco Zeilner. Aber das Sportgelände liegt in einer exponierten Lage und ist sehr windanfällig. Da könne ein Funkenflug verheerende Folgen haben. Das Risiko sei einfach zu groß, so die Verantwortlichen.

Die Feier soll aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen nachgeholt werden, nicht zuletzt, da sich ein stattlicher Holzstapel auf dem SpVgg-Gelände türmt.