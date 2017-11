Dortmund (dpa) – Arjen Robben ist der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torschütze des FC Bayern München. Mit seinem Treffer zur 1:0-Führung im Spitzenspiel am Samstag bei Borussia Dortmund zog der Niederländer am Brasilianer Giovane Elber vorbei. Der ehemalige Angreifer hatte 92 Bundesliga-Treffer für die Münchner erzielt. Robben gelang in Dortmund das 93. Tor.