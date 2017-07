Robbie Williams stellt seine Sweatshirt-Mode in München vor

München (dpa/lby) – Robbie Williams sorgt bei seinen Münchner Fans für große Aufregung. Gut zwei Wochen vor seinem Konzert im Olympiastadion stellt der Popstar mit seiner Frau Ayda am heutigen Donnerstag (11.00) eine Modekollektion vor, die er in Zusammenarbeit mit einem großen Label kreiert hat. Schon vorab kursierten im Internet Videos, in denen Williams für seine Linie wirbt. In Sweatshirts kuschelt sich der Sänger mit seiner Frau Ayda auf einem Sofa. Beide halten Händchen und sinnieren über Kleidung. Männer müssen ihrem Gespräch zufolge modisch wohl etwas mutiger sein, wenn sie in Pullover made by Robbie schlüpfen wollen. Lautet doch die Botschaft: «A confident man wears pink» – ein selbstbewusster Mann trägt rosa.