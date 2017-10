Roboter-Prototyp der TU München löst Brand aus

München (dpa/lby) – Ein Brand in einem Roboterlabor der Technischen Universität München (TUM) hat laut Polizei mehrere Hunderttausend Euro Schaden verursacht. Verletzt wurde nach Angaben vom Mittwoch niemand. Die Ermittler vermuteten, dass die in einem Roboter-Prototyp verbauten Lithium-Batterien den Brand ausgelöst hatten. Eine Forschungsgruppe habe über Monate an dem Gerät gearbeitet.

Zwei Mitarbeiter hatten am Dienstagabend in den Räumen des Lehrstuhls für Informationstechnische Regelung Brandgeruch vernommen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die sich rasch ausbreitenden Flammen. Der Brand beschädigte auch andere Maschinen und technische Geräte.

Lehrveranstaltungen an der TUM waren nach Angaben der Hochschule durch die Folgen des Brandes nicht beeinträchtigt. Allerdings seien die betroffenen Räume im vierten Stock des Gebäudes stark verrußt. Die Universität machte keine Angaben zur Schadenshöhe.