Roboter unter sich: Im Kulmbacher Jugendzentrum steigt heute ein Wettkampf – Zuschauer willkommen

14 Teams aus ganz Oberfranken tragen heute im Jugendzentrum Alte Spinnerei in Kulmbach den Regionalwettbewerb der First Lego League aus. Vor 14 Jahren hats den Wettbewerb das erste Mal gegeben, es geht darum, Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren an Wissenschaft und Technologie heranzuführen. Die Firma Lego ist mit im Boot mit ihrer Sparte Lego-Technik.

Es gibt vier Einzelwettbewerbe. Robogames zum Beispiel, wo die Schüler völlig selbst agierende Roboter bauen müssen. In einem weiteren Teilbereich geht’s ums Design der Roboter, dann gibt’s noch einen Teamtest unter Zeitdruck und eine eigene Forschung samt Ergebnis.

Ausrichter dieses oberfränkischen Wettbewerbs ist zum sechsten Mal das Kulmbacher Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium. Seit 9 Uhr läuft der Wettbewerb um 15 Uhr heute Nachmittag werden die Sieger gekürt. Der eintritt ist frei, Zuschauer herzlich willkommen im JUZ in Kulmbach.