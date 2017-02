Rock Antenne erhält UKW-Frequenz in München

München (dpa/lby) – Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat Änderungen im privaten Hörfunk beschlossen. Das studentische Ausbildungsradio afk M94.5 in München muss am 1. September seine UKW-Frequenz an den Sender Rock Antenne abgeben. Die UKW-Frequenz von afk max in Erlangen wird dem bundesweiten Hörfunkprogramm egoFM zur Verfügung gestellt, wie der BLM-Medienrat am Donnerstag in München entschied.

Rock Antenne gehört zur Unternehmensgruppe Antenne Bayern und ist in Augsburg über UKW zu empfangen. Künftig soll der Sender auf die UKW-Verbreitung seines Programms im Landkreis Erding, in Freising und in Ebersberg verzichten. Zudem unterstützen Rock Antenne und der Anbieter von egoFM künftig die Aus- und Fortbildungskanäle in München und Nürnberg und stellen Sendefenster für Programminhalte bereit.

Die BLM will damit den privaten Hörfunk insgesamt stärken. Wegen der gemeinsamen Werbevermarktung der Lokalradios im Funkpaket würden alle kommerziellen Sender in Bayern davon profitieren – so das Argument. Kritiker befürchten, dass die Aus- und Fortbildungskanäle die meisten ihrer Hörer verlieren, wenn sie nur noch digital (DAB+) und als Livestream im Internet empfangbar sind. Damit gehe ein Stück Radiokultur verloren.

Die BLM fördert und genehmigt die privaten Rundfunkangebote im Freistaat und ist für die Werberegelungen zuständig. Der Medienrat soll für Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt sorgen. Ihm gehören 47 Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen in Bayern an.