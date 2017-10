Rock in Oberfranken: Heiße Phase im Struwwelpeter in Kronach

Die nächste Ausgabe des Bandcontests R.I.O.!- Rock in Oberfranken geht in die heiße Phase. Im Struwwelpeter in Kronach wird heute (Samstag, 28. Oktober) der vierte und letzte Teilnehmer für die Clubtour im kommenden Frühjahr gesucht.

Ob „Revolutions Per Minute“ aus Coburg, „Hunter“ aus Kronach, die Marktgraitzer Band „The Slingshot Argument“ ( Foto) oder „Apollo Apes“ aus Sonneberg die rockigsten Riffs und damit die beste Stimmung erzeugen, erleben Rockfans live ab 20 Uhr im Struwwelpeter Kronach.