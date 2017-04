Rock in Oberfranken: Heute Hof, nächste Woche Finale in Kulmbach

Heute ist Remmidemmi in Hof, nächste Woche dann in Coburg und schließlich in Kulmbach/Gössmannsreuth. Rock in Oberfranken sucht seit gestern wieder die beste Newcomer-Band der Region. Vier junge Bands bewerben sich um den Titel 2017. Mit einer Club-Tour geht’s durch vier oberfränkische Städte und das Publikum entscheidet, wer die besten Band dieses Jahr ist.

Ausrichter ist der Bezirk Oberfranken, der sogar einen eigenen Jugend-Musik-Beauftragten hat. Den Siegern winkt eine CD-Produktion und eine kleine Tour. Das Finale des diesjährigen Rock in Oberfranken-Wettbewerbs wird im Finale nächste Woche in der Gössmannsreuther Schule in Kulmbach gekührt.