Röntgenbilder bei Bundespolizei abgegeben

Nürnberg (dpa(lby) – Ungewöhnliche Fundsache: Die Bundespolizei in Nürnberg sucht nach dem Besitzer von Röntgenbildern. Die Aufnahmen habe am Montag ein 49-Jähriger bei den Beamten abgegeben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Der Mann gab an, er habe an der U-Bahn-Haltestelle Flughafen ein großes Kuvert gefunden. Als die Beamten es öffneten, kamen die Aufnahmen zum Vorschein. Es handelte sich um im Ausland angefertigte Röntgenbilder einer Hüfte, dazu gab es eine Speicher-CD. Da weder Bilder noch Umschlag Rückschlüsse auf die abgebildete Person zuließen, wurden die Aufnahmen sichergestellt. Der Eigentümer könne die Bilder bei der Nürnberger Bundespolizei abholen, hieß es.