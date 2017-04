Rosenberg-Festspiele Kronach: Komödien und das „Dschungelbuch“

Neben drei Stücken, bieten die Kronacher Rosenbergfestspiele auch dieses Jahr noch viel drum herum. Geplant ist u.a. ein Auftritt des The Voice of Germany- Gewinners Andreas Kümmert. Außerdem können sich Gruppen ab 20 Personen in diesem Jahr ein Festspielpaket buchen. Das besteht aus einer Stadtführung, Floßfahrt oder Museumsbesuch und dem anschließenden Abendprogramm bei den Rosenbergfestspielen.

Aufgeführt werden in diesem Jahr die Komödien „Mirandolina“ und „Das Wirtshaus im Spessart“. Nachmittags können sich auch die kleineren Gäste das „Dschungelbuch“ ansehen. Premiere ist am 28. Juni.