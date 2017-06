Schon wieder haben im Raum Bayreuth/Kulmbach Autodiebe zugeschlagen. In Neudrossenfeld ließen sie letzte Nacht einen roten 1er-BMW mitgehen. Der circa elf Jahr alte Wagen mit dem Kennzeichen „KU-VA 88“ stand in einer Garage in der Weinbergstraße. Er hat einen Zeitwert von geschätzten 6.000 Euro. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.