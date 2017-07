Roter Teppich für Bill Nighy zum Filmfest-Ende

München (dpa/lby) – Nach neun Tagen geht heute das Filmfest München zu Ende. Zum Abschluss werden mehrere Preise verliehen, etwa der Arri/Osram Award für den besten internationalen Film und der Publikumspreis. Anschließend feiert der Streifen «Ihre beste Stunde» von Lone Scherfing seine Deutschlandpremiere, zu der auch Darsteller Bill Nighy erwartet wird. Die dramatische Liebesgeschichte mit Gemma Arterton erzählt von einer Drehbuchautorin im Zweiten Weltkrieg, die sich in der männlich dominierten Filmbranche durchsetzen muss. «Ihre beste Stunde» ist der Abschlussfilm des Festivals und kommt am 6. Juli in die deutschen Kinos. Nach der Vorführung wird im Innenhof des Kulturzentrums Gasteig ein Fest unter freiem Himmel gefeiert werden.