Rudufersee Michelau: Blaualgenbefall aber kein Badeverbot

Während die Kieswäsch dieses Jahr endlich blaualgenfrei ist, hat es jetzt den Rudufersee in Michelau im Landkreis Lichtenfels erwischt. Bei den jüngsten Wasserproben wurden die Blaualgen erstmals festgestellt. Das hat das Landratsamt Lichtenfels jetzt mitgeteilt. Die Konzentration sei aber noch nicht so hoch, dass ein Badeverbot erteilt werden müsste. Die Besucher sollten aber das Schlucken von Wasser vermeiden und sich nach dem Baden im Rudufersee gründlich abduschen. Auch beispielsweise der Goldbergsee in Coburg ist von Blaualgen betroffen. Hier gilt seit vergangener Woche striktes Badeverbot. Die Seen im Kulmbacher Land, also beispielsweise auch der Trebgaster Badesee, haben eine hervorragende Wasserqualität, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml vor Kurzem bekanntgegeben hatte.