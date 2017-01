Rückgang ist gebremst – trotzdem fehlen Landärzte: Ärztekammerstatistik zeigt leichte Entspannung

In Bayern und auch in Oberfranken gibt es so viele Ärzte wie nie zuvor, das Hausarzt-Problem wird dadurch aber kaum gelöst. 4.347 Ärzte gibt es in Oberfranken aktuell, zwei Prozent mehr sind es binnen eines Jahres geworden. Das hat die Landesärztekammer bekannt gegeben.

Dr. Ulrich Megerle, Vorsitzender der Ärztekammer Oberfranken, erklärt im Nordbayerischen Kurier, das Plus bei den Ärzten entfalle vor allem auf die Fach- und Krankenhausärzte. Der Trend, dass es immer weniger Hausärzte gebe, sei zwar zum Stillstand gekommen, auch dank der politischen Bemühungen und Förderprogramme. Es bleibe aber dabei, dass in den nächsten Jahren viele Ärzte aus Altersgründen aufhörten.

Der Bayerische Altersdurchschnitt bei den Ärzten liegt bei 55 Jahren. Im Raum Münchberg sind die Ärzte durchschnittlich 59,9 Jahre alt, ähnlich in Selb, Marktredwitz und Wunsiedel. Kulmbach liegt im Bayerndurchschnitt mit 55 Jahren und Bayreuth und Hof mit 54 Jahren Altersdurchschnitt ihrer Ärzte sogar knapp darunter.