Rückgang: vom Staat unterstützte Asylbewerber werden weniger

Die Zahl der Asylbewerber, die vom Staat finanziell unterstützt werden, geht in Oberfranken weiter zurück. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl fast um ein Viertel reduziert.

Waren es Ende 2015 noch gut 8.800 Personen, die staatliche Leistungen erhalten haben, waren es zum Ende vergangenen Jahres nur noch gut 6.800. Damit liegt Oberfranken im bayernweiten Trend – auch dort liegt der Rückgang bei rund 26 Prozent.

Hier noch die aktuellen Zahlen: in Kulmbach leben derzeit 350 Asylbewerber, in Kronach 320 und in Lichtenfels 450.