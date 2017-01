Ruhiges Silvester in Kulmbach: keine Anzeigen, ein Fahrzeugbrand

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten legt sich mit den Fastfood-Riesen an – auch in Oberfranken. Aktuell laufen (…)

Feiner Zug: Parkplätze in der Kronacher Innenstadt an Silvester gebührenfrei

Gut für alle Autofahrer, die an Silvester in die Kronacher Innenstadt wollen. In der Lucas Cranach Stadt sind dann alle Plätze, an (…)