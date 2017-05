Ruine von Marktoberdorfer Krankenhaus eingestürzt

Marktoberdorf (dpa/lby) – Mehr als zwei Wochen hat das Gebäude standgehalten, jetzt ist es doch in sich zusammengefallen. Wie Augenzeugen am Freitag berichteten, ist die Ruine des alten Krankenhauses in Marktoberdorf im Ostallgäu eingestürzt. Zuvor war zweimal vergeblich versucht worden, das Gebäude zu sprengen.

Nach der ersten Sprengung vor zwei Wochen war ein Teil stehen geblieben. Daraufhin wurde am vergangenen Mittwoch ein weiterer Sprengversuch unternommen, der ebenfalls nicht alle Mauern zum Einsturz brachte. Die letzten Reste sollten eigentlich mit einer Abrissbirne entfernt werden – das ist jetzt nicht mehr nötig.