Rummenigge zu Lahm als Sportdirektor: «Tür ist ja nicht zu»

München (dpa) – Karl-Heinz Rummenigge hält Philipp Lahm die Möglichkeit auf einen Sportdirektorenposten beim FC Bayern für die Zukunft weiter offen. «Zu dem Thema gibt es ja viele Spekulationen. Fakt ist lediglich, dass wir in den Gesprächen mit Philipp Lahm sehr weit waren, und es gerne mit ihm gemacht hätten. Er hat dann für uns überraschend abgesagt. Diese Entscheidung gilt es zu respektieren», sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Meister im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Er möchte sich jetzt erst mal in nächster Zeit um andere Dinge kümmern. Die Tür ist ja nicht zu. Warten wir mal in aller Ruhe die Entwicklung ab.»

Lahm & Co. wollen am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid den Grundstein für das Weiterkommen legen. «Wir werden zwei super Spiele abliefern müssen, um dann die Chance zu haben, ins Halbfinale zu kommen. Wenn es einer schaffen kann, den Running-Champion, den Titelverteidiger, auszuschalten, dann vielleicht wir», sagte Rummenigge.

Während die Münchner vor dem Duell gegen die Königlichen den Ausfall von Mats Hummels zu beklagen haben, sollen die Weltmeisterkollegen Manuel Neuer und Thomas Müller wieder dabei sein. Auch Robert Lewandowski gab nach seiner Schulterblessur Entwarnung. Dass Neuer nach seiner Operation einige Spiele verpasst hat, soll dann abgehakt sein. «Er kann spielen, und das ist das einzig Wichtige», sagte der Vorstandschef des FC Bayern.