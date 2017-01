Run auf Wandermarathon ungebrochen: Startplätze erneut nach wenigen Sekunden weg

Wandern liegt absolut im Trend, das beweist auch der zweite Anmeldetag für den Frankenwald-Wandermarathon. Die nächsten 150 Startplätze waren heute Mittag nach wenigen Sekunden weg, genauso wie am Montag schon.

Wer bei dem Wanderevent am 27. Mai mitmachen will, hat nur noch am Freitag Gelegenheit, sich einen Platz zu sichern. Dann werden die letzten 150 ausgelost.

Um 20 Uhr können Sie auf www.frankenwald-wandermarathon.de ihr Glück versuchen.

Start- und Zielpunkt der 42 Kilometer langen Tour ist heuer Tettau im Landkreis Kronach.