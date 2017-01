Rund 150 Einwendungen gegen Abrisspläne für Atommeiler

Augsburg (dpa) – Die Fliegerbombe aus Augsburg ist abtransportiert worden. Wohin der am Sonntag entschärfte Sprengkörper gebracht (…)

Augsburger kehren in ihre Wohnungen zurück

Augsburg (dpa/lby) – Nach der Entschärfung einer großen Fliegerbombe am Sonntag in Augsburg sind zahlreiche Menschen wieder in (…)