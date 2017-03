Rund um die Uhr im Wasser: Rekordbeteiligung beim 24-Stunden-Schwimmen in Kulmbach

Super besucht war das 24-Stunden-Schwimmen am Wochenende im Kulmbacher Hallenbad. 396 Schwimmer, so viele wie noch nie, haben mitgemacht, bei der Aktion der DLRG. Viele Kulmbacher aus Stadt und Land haben die Chance genutzt, zu einer beliebigen Tages- oder Nachtzeit ihre Runden im Schwimm-Becken zu drehen. Teilweise waren sie auch kilometerweit angereist, wie die „Warmduscher“ aus Fulda. Das ist eine Gruppe von Schwimmern, die sich für den Erhalt von Hallenbädern einsetzt. Die Fuldaer Gäste haben im Schwimmbad übernachtet und waren dabei in guter Gesellschaft, denn auch viele Kulmbacher machen das 24-Stunden-Schwimmen zu ihrem ganz persönlichen Event. Insgesamt haben die fast 400 Schwimmer eine Strecke von 1251,9 Kilometern erschwommen, 216 davon allein der ATS Kulmbach und 205 der ASV Kulmbach.

