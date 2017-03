Rundumschlag: Bezirksklinik Kutzenberg wird umstrukturiert

Das Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg im Landkreis Lichtenfels bleibt erhalten, allerdings müssen wohl einige Mitarbeiter in Zukunft woanders arbeiten. Einige Abteilungen werden wahrscheinlich verlegt, unter anderem nach Bamberg und Scheßlitz. Das wurde bei der gestrigen Personalversammlung deutlich. Allerdings auch, dass in den kommenden Jahren 100 Millionen Euro in einen Neubau investiert und die Psychiatrie und Rheumatologie ausgebaut werden sollen.

115 Mitarbeiter müssen aber möglicherweise zukünftig in Bamberg arbeiten.

Denn damit das Bezirkunsklinikum zukunftssicher bleibe, könnte die Thorax-Chirurgie nach Bamberg verlegt und zu einem „Lungenkrebszentrum Oberfranken“ ausgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks.

Hintergrund der ganzen Sache sind die Wirtschaftlichkeit des Klinikums und die rückläufigen Patientenzahlen.