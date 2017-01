Vandalismus am Mainleuser Bahnhof: bislang Unbekannte haben in der Bahnsteigunterführung eine Deckenleuchte zerstört, meldet die Bundespolizei. Die Vandalen dürften die Leuchtstoffröhre mit einem Stein beschädigt haben. Der Schaden liegt bei rund 250 Euro. Passiert ist die Beschädigung in der Zeit von Sonntagabend bis Montagvormittag. Die Bundespolizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.