Sägewerk niedergebrannt: 2,5 Millionen Euro Schaden

Neumarkt-Sankt Veit (dpa/lby) – Ein verheerendes Feuer hat in einem Sägewerk im oberbayerischen Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) Millionenschaden angerichtet. Der Brand war nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen kurz vor 4.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Gebäude vollständig niederbrannte. In der Halle wurden Maschinen im Wert von rund zwei Millionen Euro vernichtet. Den Gebäudeschaden selbst schätzt die Polizei auf eine halbe Million Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.