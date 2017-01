Säugling geschüttelt, schwer verletzt: Tagesmutter in Haft

München (dpa/lby) – Eine Münchner Tagesmutter sitzt wegen versuchten Totschlags eines Säuglings in Untersuchungshaft. Die 53 Jahre alte Frau habe den Ermittlungen zufolge Mitte September des vergangenen Jahres den damals knapp zehn Monate alten Buben so geschüttelt, dass er eine schwere Hirnblutung erlitt, berichtete die Münchner Polizei am Freitag. Der Bub habe wahrscheinlich irreparable Gesundheitsschäden erlitten und müsse seit der Tat intensivmedizinisch betreut werden.

Die Frau, die mehr als 20 Jahre lang als Tagesmutter gearbeitet hatte, betreute auch nach dem Vorfall bis zuletzt Kinder – allerdings zusammen mit einer Kollegin und mit dem Einverständnis der betreffenden Eltern, wie eine Sprecherin des Münchner Sozialreferats sagte. Am Mittwoch wurde die Tagesmutter in ihrer Wohnung festgenommen, nachdem ein medizinisches Gutachten ein Schütteltrauma bei dem Buben bestätigt hatte.