Saison für Einbrecher: sechs Tatorte in Bayreuth, Neudrossenfeld, Bamberg und Hof am Wochenende

Bisher hat es in Oberfranken nicht viele so genannte Dämmerungseinbrüche gegeben, wie sie für den Herbst typisch sind. Dieses Wochenende hat sich das geändert. Am Samstag haben die Besitzer zwei Einbrüche in eine Wohnung in eine Haus in Bamberg und Hof entdeckt. In der Nacht zum Sonntag sind Einbrecher in vier Häuser in Bayreuth, Oberkonnersreuth, Neudrossenfeld und in Hof eingestiegen. Dabei haben die Täter mehr kaputt gemacht, als dass sie Wertsachen erbeutet hätten. In Neudrossenfeld ist ihnen Bargeld in die Hände gefallen, in Bayreuth sind sie ohne Beute wieder abgezogen.

Die Polizei warnt. Gerade im Herbst nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Schließen Sie die Haustür aktiv ab, nicht nur zuziehen. Schließen Sie gekippte Fenster und Terrassentüren und holen Sie sich weitere Tipps zum Einbruchsschutz bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle.