Saisoneröffnung: Naturbühne Trebgast präsentiert „Theatergarten“ mit neuem Konzept

Mit der Eröffnung der renovierten Gaststätte „Theatergarten“ ist die Naturbühne Trebgast am Samstag in die Sommersaison gestartet. Während auf der Bühne noch die Proben für die diesjährigen Stücke laufen (erste Premiere ist am 19. Mai: „Luther“), kann man seit diesem Wochenende im neu gestalteten „Theatergarten“ schon einkehren.

Die Gaststätte wurde über die Wintermonate komplett renoviert. Die Küche, sowie der Gastraum wurden komplett neu gemacht und der Biergarten neu gestaltet. Auch für Gäste mit einer Gehbehinderung ist es jetzt einfacher: der Eingang der Gaststätte ist jetzt barrierefrei.

Neu ist auch seit diesem Jahr der Pächter der Gaststätte: der 27-jährige Trebgaster Bobbie Schulz. Der ausgebildete Küchenmeister will seine Gäste nicht nur mit kulinarischen „Überfliegern“ überraschen, sondern auch mit handgemachten Produkten überzeugen.

Infos zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.naturbuehne-trebgast.de.