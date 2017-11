Salmonellenskanda: Landrat klagt über fehlende Kontrolleure

München (dpa/lby) – Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) hat im Untersuchungsausschuss zum Salmonellenskandal bei der Firma Bayern Ei über eine Überlastung seiner Kontrolleure geklagt. «Die Personalsituation ist nicht ausreichend, wir müssen das mit dem Ministerium beleuchten», sagte er am Dienstag bei seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss des Landtags in München. Ob es Kontrollrückstände deswegen gegeben habe, oder weiterhin gebe, könne er aber nicht sagen. Je nach Risikobewertung der Unternehmen würden die Kontrollen zwischen wöchentlich und maximal alle drei Jahre erfolgen.

Bernreiter betonte, dass der Einsatz von mehr Kontrolleuren nicht automatisch Lebensmittelskandale verhindere. Nach seiner Erkenntnis hätten die Mitarbeiter des Landkreises keine Fehler gemacht.

In mehreren europäischen Ländern waren im Sommer 2014 Menschen an Salmonellen aus Ei-Produkten erkrankt; mindestens ein Mensch soll an den Folgen gestorben sein. Die Behörden und die Staatsregierung sehen sich unter anderem mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätten früh von dem Skandal um die niederbayerische Firma Bayern-Ei gewusst, die Bevölkerung aber nicht gewarnt.