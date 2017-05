Salomon-Trail kommt nach Kulmbach: Finale der neuartigen Lauf-Serie in der Bierstadt

Am 14.Oktober laufen sie in Kulmbach. Der Salomon Trails 4 Germany für dieses Jahr wird sein Finale in Kulmbach haben. Dabei handelt es sich um eine Serie von vier Trail-Rennen, die im Mai in Koblenz begonnen hat. Im Juni geht’s in Blaubeuren weiter, im September in Landau in der Pflanz und schließlich das Finale in Kulmbach. Nähere Informationen gibt’s diese Woche, wenn Markus Franz, der Geschäftsführer des Frankenwald-Tourismus erklärt, wie Kulmbach zum Austragungsort gewordne ist, wie der Lauf geplant ist und was hinter der Idee der Trails 4 Germany steckt.