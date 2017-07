Sambafestival Coburg: Polizei zieht positive Bilanz

Eine positive Bilanz des Sambafestivals 2017 zieht die Coburger Polizei. Wie in den letzten Jahren auch, habe man Kraftfahrzeuge abgeschleppt werden, weil sie Feuerwehranfahrtszonen rund um das Festgelände versperrt haben. Ein paar Körperverletzungsdelikte gabs auch. Meist waren das jedoch Streitigkeiten unter Alkohol, so die Polizei. Ruhestörungen zu späterer Stunde durch Trommler, Samba-Gruppen und dergleichen hat man einige mit gegenseitigen

Am ZOB in Kulmbach hat die Polizei Heute Mittag einen 19-Jährigen kontrolliert, besonders sein hochwertiges Mountainbike. Und siehe da, das Rad ist vor vier Jahren in Thüringen gestohlen worden. Der Kulmbacher musste zu Fuß weiter gehen, denn das Fahrrad hat die Polizei sichergestellt. Jetzt wird nachgeforscht, wie der junge Kulmbacher zu dem Fahrrad gekommen ist.

Einfühlungsvermögen beendet und der Umzug am Sonntag verlief ohne Störungen.