«Sams»-Autor Maar war mal völlig blank: «Strafe für Gier»

München (dpa) – Kinderbuchautor Paul Maar (79, «Am Samstag kam das Sams zurück») will sein Vermögen nicht um jeden Preis vermehren. Als er in den 80er Jahren nach seinen ersten Erfolgen sein gesamtes Geld – 350 000 Mark – an einen betrügerischen Anlageberater verlor, führte das zu einer entscheidenden Überzeugung: «Ich wurde für meine Gier bestraft», sagte Maar der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag).

Die Folge: «Inzwischen lagere ich mein Geld auf dem Festgeldkonto. Das finden viele naiv.» In Aktien aber investiert der im oberfränkischen Bamberg lebende Autor nicht mehr. «Ich möchte nicht, dass das Geld arbeitet, sondern dass ich arbeite.»

Maar und seine Frau hatten früh drei Kinder bekommen – das Geld war lange knapp. Doch seitdem er für das Schreiben seinen sicheren Job aufgab, füllte sich das Konto reichlich. «Manchmal habe ich einen Anflug von schlechtem Gewissen. Angesichts der Armut in der Welt und den Verhältnissen in Deutschland», schilderte der 79-Jährige der Zeitung. «Dann tröste ich mich damit, dass ich mein Geld nicht geerbt habe, sondern es verdient habe und manchmal einen 14-Stunden-Tag habe.» Darüber hinaus ist ihm auch wichtig: «Und ich nutze niemanden aus, um Geld zu verdienen. Ich bin kein Boss mit zig Angestellten, sondern mein eigener freier Mensch.»