Sandhausen bangt vor Fürth-Spiel um Linsmayer und Pledl

Sandhausen (dpa) – Fußball-Zweitligist SV Sandhausen bangt vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth um den Einsatz von Denis Linsmayer und Thomas Pledl. Der defensive Mittelfeldspieler Linsmayer bekam beim 2:2 am vergangenen Sonntag in Heidenheim einen Schlag auf den Knöchel. Rechtsaußen Pledl hat muskuläre Probleme im Hüftbeuger und spielte schon in Heidenheim mit Schmerzen. Auch Mittelfeldspieler Daniel Lukasik muss nach seiner Gelb-Roten Karte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) aussetzen.

Dafür stehen Trainer Kenan Kocak Torjäger Andrew Wooten und Innenverteidiger Tim Kister wieder zur Verfügung. Auch Jakub Kosecki ist nach muskukären Problemen einsatzbereit. Der Pole hatte in Heidenheim ein Tor erzielt und eins vorbereitet.

Kocak geht mit Respekt in das Duell mit den Franken. «Das ist eine Mannschaft mit hoher Qualität, die unberechenbar ist», sagte er am Donnerstag.